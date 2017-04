Quais du polar : après les affaires et l’écologie, Eva Joly veut devenir "le John Le Carré du thriller géopolitique"

Habituée comme elle est à rendre justice, Eva Joly est à son aise à Quais du polar. A armes égales avec les auteurs, elle a déjà écrit deux thrillers, à quatre mains avec Judith Perrignon : après « Les yeux de Lira » en 2011, le duo a publié French Uranium (Les Arènes) en début d’année. On y découvre les vilains financements de la politique après le suicide d’un ministre, au premier tour d’une élection présidentielle. Si les personnages sont fictifs, les faits ne sont pas toujours pure coïncidence…





"Dans 'Les yeux de Lira' ", rappelle Eva Joly, "on mettait en scène le patron de la brigade financière, une journaliste et un greffier. Dans French Uranium, cinq ans se sont écoulés, nos personnages ont vieilli, et dans cette fiction, nous avons tenté d’aller au-delà de la scène politique, pour montrer quels en sont les vrais ressorts." Des ressorts financiers, où l’éprise de justice souhaite montrer "comment la vie luxueuse et feutrée des ministres couve une violence terrible, en l’occurrence celle que subissent les Nigérians. "