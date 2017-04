Quais du polar : l’enquête sur l’assassinat du juge Renaud se poursuit en bande dessinée

Les trois tomes de la bande dessinée, dont Francis Renaud a signé la préface, ne prétendent pas dénoncer qui que ce soit (voir ci dessous notre vidéo d'archive lors de la sortie du livre "Justice pour le juge Renaud", écrit par Francis Renaud). "Il y a toujours une énorme pression sur cette affaire, remarque Olivier Berlion, et on m’a souvent demandé si j’avais peur. Alors, oui, mais moins quand j’ai fait savoir que je n’avais pas de scoop !" Une autre personne loue le sérieux et la crédibilité de son œuvre : Luc Fontaine, président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lyon, qui précise que ces années 70 étaient " une époque particulière, pas judiciarisée comme aujourd’hui, et où le juge d’instruction était un homme seul. C’était la fin de la transition de l’après-guerre, et on ne peut comprendre cette histoire qu’en connaissant le rôle exact des personnages. Ce que cette BD montre très bien." Bien avant Quais du Polar, Lyon avait une réputation sulfureuse : le "Chicago-sur-Rhône " renaîtra encore sous d’autres déclinaisons.