Que faire à Paris avec vos enfants pendant les vacances de Pâques

Avis aux cinéphiles. Le cinéma Saint-André des Arts propose un cycle spécial pour les enfants de tous âges durant les vacances. Les petits de 3 ans et 4 ans pourront découvrir Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-Point, un programme de 6 courts métrages suédois bourrés de fantaisie (du 5 au 16 avril, le mercredi à 11 h 30 et à 15 h 30, le samedi et le dimanche à 11 h 30) ainsi que Les Trois Brigands, un film d'animation allemand (le 7 mars et 11 avril à 11 h 30). Les plus grands (à partir de 6 ans et de 7 ans) auront droit à Anina, un film d'animation colombien qui suit une petite fille qui n'aime pas son nom (lundi 3 et mardi 4 avril à 11 h 30) et au Garçon et le monde, un film brésilien lyrique et onirique sur le monde moderne (jeudi 6 et lundi 10 avril à 11 h 30). Tarifs : 8 à 6.50 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants de moins de 14 ans.





Toutes les informations sur www.cinesaintandre.fr