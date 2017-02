Razzie Awards : "Batman V Superman", "L’Amérique d’Hillary" et "Zoolander 2" raflent la mise à la cérémonie des anti-oscars

Il était le grand favori de la compétition. Sans grande surprise, le block-buster Batman V Superman : l'aube de la justice a dominé la compétition lors de la 37e édition des Razzie Awards ce samedi aux Etats-Unis. A la veille des vrais Oscars, cette cérémonie récompense chaque année ce que le cinéma américain peut faire de pire.





Le dernier opus sur le super-héros au slip rouge et l’homme chauve-souris repart avec une flopée de prix, celui du pire "préquel, remake ou suite", du "pire duo à l’écran" (Ben Affleck et Henry Cavill pour Batman et Superman), du "pire second rôle masculin" (Jesse Eisenberg dans la peau de Lex Luthor), ainsi que celui du "pire scénario" pour son réalisateur, Zack Snyder.





Malgré des critiques assassines et huit nominations, Batman V Superman a pourtant récolté près de 900 millions de dollars dans le monde.