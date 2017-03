Rock en Seine : l'homme d'affaires Matthieu Pigasse met la main sur le festival

"Nous voulons devenir un acteur majeur en France et en Europe." Matthieu Pigasse ne masque pas son ambition en matière de culture "live" : déjà patron du festival des inRocKs et les Nuits Zébrées de Radio Nova, le banquier s'est offert ce jeudi Rock en Seine. L'un des plus grands festivals français tombe ainsi dans l'escarcelle de sa toute nouvelle branche événementielle, "LNEI Live".





Depuis longtemps spectateur assidu de Rock en Seine, Matthieu Pigasse a finalement décidé de racheter ce festival jusque-là détenu par ses trois fondateurs, François Missonnier, Christophe "Doudou" Davy et Salomon Hazot. Créé en 2003, il s'est imposé en quinze ans comme l'un des plus grands festivals français de musique, avec 110.000 participants en 2016. Dernier gros rendez-vous de l'été, il se tient chaque année fin août dans le domaine de Saint-Cloud.