Saturday Night Fever : du grand écran à la scène, il n'y a parfois qu'un pas

PATTES D'EPH' - Si le film Saturday Night Fever a marqué deux générations, ce n'est pas pour rien. Le revoilà dans une nouvelle formule - sous la forme d'une comédie musicale - pour se rappeler aux bons souvenirs des plus anciens et convertir une nouvelle génération à la fièvre du samedi soir. Et porter à la scène un film aussi marquant est un véritable défi !