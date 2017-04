Seine Musicale : le nouveau temple parisien de la musique entre en scène sur l'Île Seguin

Il aura fallu 25 ans pour donner à l'île Seguin une seconde vie. Les 74 hectares de terrain situés à Boulogne-Billancourt(Hauts-de-Seine) étaient en effet inoccupés depuis 1992, année durant laquelle l'usine Renault avait décidé de fermer ses usines. La présence du constructeur automobile français est aujourd'hui remplacée par la Seine Musicale, nouveau lieu culturel qui vise à être présent sur la scène nationale et internationale. Conçu par l’architecte Shigeru Ban, l'espace de 36.500 m2 en forme de vaisseau accueillera vendredi 21 avril son tout premier artiste sur scène, à savoir le chanteur américain Bob Dylan. A sa tête, on retrouve l’ancien directeur du Théâtre du Châtelet, Jean-Luc Choplin.





Dans un communiqué publié le 13 décembre 2016, le groupe Bouygues, en charge de la conception et la réalisation de la Seine Musicale, exprimait sa volonté de vouloir faire de ce bâtiment "un lieu de référence pour la Musique". Il annonçait que la structure contiendrait "une grande salle modulable pouvant accueillir 6000 personnes et jusqu’à trois spectacles différents dans la même journée, un auditorium de 1100 places dédié à la musique classique, une école de chant, un orchestre en résidence et des studios d’enregistrement".