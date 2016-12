Tupac, Pearl Jam et Joan Baez au Hall of Fame, et déjà des polémiques

La promo 2017 du Rock and Roll Hall of Fame vient de paraître et comme on pouvait s'y attendre, elle compte des légendes : le rappeur Tupac Shakur, le groupe Pearl Jam, la chanteuse folk Joan Baez ou encore le musicien de funk Nile Rodgers, Yes et Electric Light Orchestra rentrent dans ce cercle très fermé.





A peine annoncé, des observateurs ont remarqué quelques petites "absurdités" concernant ces désignations. Certains déplorent le manque criant d'artistes féminines, d'autres ne comprennent pas leur nomination personnelle et non celle de leur groupe. Petit tour d'horizon des polémiques.