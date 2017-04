Twitter rend hommage à Jacques Prévert : les plus belles citations du poète, 40 ans après sa disparition

Le 11 avril 1977, Jacques Prévert disparaissait à l'âge de 77 ans. Le poète français né à Neuilly-sur-Seine s'était fait un nom sur la scène française grâce à ses œuvres très populaires. Parmi les plus connues, son recueil de poèmes "Paroles", paru en 1946. Il y dénonce la guerre, la violence, la religion et prône l'amour. Amoureux de Paris, Prévert utilise sa plume pour rendre un hommage vibrant à la capitale française et Ville Lumière. Fin connaisseur de la langue française, son style est caractérisé par les jeux de mots et le langage familier.





Si de nombreux collèges et lycées français portent son nom, ses œuvres sont également enseignées aux enfants dès leur plus jeune âge, faisant de lui une référence et l'un des auteurs les plus populaires de la littérature française. A l'occasion du 40ème anniversaire de sa disparition ce mardi 11 avril, les internautes ont décidé de lui rendre hommage. Sur Twitter, les lecteurs de Jacques Prévert ont partagé certaines de ses meilleures citations, ravivant le temps d'une journée son génie.