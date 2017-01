Un dessin de Leonard de Vinci retrouvé chez un médecin français estimé à 15 millions d'euros

La spécialiste du Metropolitan Museum of Art ainsi que la Galerie de Bayser sont unanimes : St Sébastien ligoté à un arbre est bel et bien l'oeuvre de Leonard de Vinci. Comment ont-ils pu déterminer qu'il s'agissait d'un dessin du maître Leonard de Vinci ? "Je fais régulièrement un tri des oeuvres déposées par les clients de la maison Tajan pour déterminer leur valeur, a raconté Patrick de Bayser, expert en dessin, à l'AFP. Il y avait un dessin avec une annotation à Michel-Ange (indication par le collectionneur de l'auteur supposé du dessin). C'est une étude de Saint Sébastien sur un papier déchiré sur le haut, qui me semble immédiatement tout à fait florentine et fin XVe, et pas du tout Michel-Ange"





Puis, en examinant l'oeuvre plus attentivement, l'expert remarque que les hachures de l'ombrage vont de droite à gauche :"il s'agit donc d'un dessin de gaucher". Mais surtout, il découvre que le dessin (19,3 x 13 cm), réalisé à la plume avec de l'encre brume, n'est collé que sur un bord et qu'on peut le retourner. "Derrière il y a deux croquis schématiques et deux annotations en écriture spéculaire" (qu'on peut lire dans un miroir), une technique très fréquemment employée par Vinci. "Je suis immédiatement convaincu que c'est un Léonard", a raconté l'expert. Selon Carmen C. Bambach, la spécialiste américaine, le dessin daterait de d'une période allant de 1478 à 1483.