Un portrait de Mao Tsé-toung par Andy Warhol vendu 12,7 millions de dollars à Hong Kong

Un portrait de Mao Tsé-toung par Andy Warhol a été vendu aux enchères pour 12,7 millions de dollars (11,9 millions d'euros) dimanche à Hong Kong. Il s'agit, selon l'organisateur Sotheby's, de la première vente "significative" d'art occidental contemporain dans cette région du monde.





Il faut dire qu'elle n'est pas passée inaperçue sur l'île tandis que l'image du dirigeant reste un sujet sensible en Chine. Bien que son portrait trône toujours sur la place Tienanmen à Pekin et figure sur les billets de banque chinois, le personnage est controversé en raison notamment de ses choix économiques, qui auraient entraîné d'immenses famines et sa sanglante "Révolution culturelle" de 1966 à 1976.