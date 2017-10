Un tirage spécial du Loto : l'idée de Stéphane Bern pour venir au secours du patrimoine

Missionné par Emmanuel Macron pour travailler sur la préservation du patrimoine, Stéphane Bern va devoir plancher sur le sujet. Et apparemment, il a quelques idées. Interrogé par RTL, ce lundi 9 octobre, sur la façon dont il comptait financer la sauvegarde du patrimoine, Stéphane Bern a affirmé qu'il allait "le faire avec un certain nombre de fondations internationales", et de "fonds qui sont prêts à m'aider".





Outre ces idées, il a également avancé l'idée d'un "Loto Patrimoine" qu'il va lancer "pour la première fois". "Un tirage et un grattage spécial. Le gagnant gagnera sa part habituelle (...), la part de l'Etat reviendra au patrimoine", a-t-il dit. Une idée neuve ? Pas vraiment.