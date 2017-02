Une Cate Blanchett méconnaissable dans une exposition aux Beaux-Arts de Paris

Les fans de Cate Blanchett auront bien du mal à la reconnaitre. L’actrice australienne, oscarisée pour ses rôles dans Aviator (de Martin Scorsese) et Blue Jasmin (de Woody Allen) et mondialement connue pour ses prestations dans Le Seigneur des anneaux, Elizabeth ou Babel, prête ses traits à 13 personnages différents dans l’exposition Manifesto de Julian Rosefeld, ouverte à partir de ce vendredi aux Beaux-Arts de Paris.





Tantôt SDF, journaliste, punk ou mère de famille conservatrice, elle donne vie à une série de monologue décrits par le site du musée comme les "écrits les plus célèbres et les plus provocateurs des artistes du vingtième siècle". L’exposition a été présentée au festival du film Sundance 2017 et prend la forme d’une mosaïque où l’actrice plonge le public dans 13 univers en y incarnant à chaque fois un personnage différent.





Vous pouvez visionner ci-dessous la bande-annonce de l'exposition.