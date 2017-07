10 choses que vous ne saviez pas sur l'acteur Claude Rich, mort à l'âge de 88 ans

Un grand acteur s'est éteint. Le comédien Claude Rich, figure emblématique du cinéma et du théâtre français, est décédé jeudi soir, à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie à son domicile. De sa carrière, difficile de ne pas citer Les Tontons flingueurs, où il incarnait le futur gendre de Lino Ventura, Le souper avec Claude Brasseur où, pour les plus jeunes, Asterix et Obélix : mission Cléopâtre, où il incarnait le drôlissime druide Panoramix. Pour autant, vous pensiez tout savoir de cet homme à la large palette d'acteur ? LCI a recensé 10 choses le concernant que vous ignorez sûrement.