VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "La folle histoire du Centre Pompidou", ce mardi à 23h10 sur France 2

Une monstre, une machine, une prison. Avant d’accueillir ses premiers visiteurs, le Centre Pompidou va longtemps diviser les politiques, les experts et la presse qui l’affublera de savoureux surnoms comme "Notre Dame de la tuyauterie". Sélectionné en 1971 par un jury très critiqué, le projet coûteux des architectes Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini sera menacé à la mort de Pompidou. Avant que la veuve du président, et un jeune Premier ministre nommé Jacques Chirac finissent de convaincre Valéry Giscard d’Estaing de préserver son esprit initial.

3 Parce que c’est aujourd’hui un lieu incontournable

Un an après son ouverture, le Centre Pompidou avait déjà accueilli plus de 6 millions de visiteurs. Aujourd’hui il abrite l’une des trois plus importantes collections d’art moderne et contemporain au monde, avec plus de 100 000 œuvres de près de 6 500 artistes. Avec ses salles de spectacle et de cinéma, sa bibliothèque et son restaurant panoramique, il est surtout devenu un lieu de vie incontournable pour plusieurs générations de Parisiens, et l’un des sites touristiques les plus visités de la capitale.