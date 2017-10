VIDÉO - Agustin Galiana a dansé sur "Despacito" dans DALS : découvrez les paroles (hot !) du tube-record de YouTube

HOT - C'est le morceau le plus joué en streaming et le plus visionné sur YouTube de tous les temps, et pourtant "Despacito", le tube de cet été 2017, a été interdit de diffusion en Malaisie. La raison : ses paroles très olé olé. Découvrez la traduction française de cette chanson, où Luis Fonsi espère faire oublier à sa belle "jusqu'à (son) propre nom". Agustin Galiana a dansé sur ce morceau lors de la 1re de "Danse avec les stars 8."