VIDÉO - De la Marilyn Monroe de Warhol au "Papa triple" de May Stevens, deux oeuvres du Pop art décryptées

Les artistes du courant Pop représentent les objets du quotidien et les signes de la culture de masse populaire. S'approprient souvent des figures iconiques comme Jackie Kennedy ou Marilyn Monroe. Utilisent des techniques employées dans la publicité et la bande-dessinée. Bref, bousculent les us et coutumes de l'art, de façon inédite, pour célébrer et en même temps critiquer l'American Way Of Life, dans une ravissante confusion.