VIDÉO - Décès de Mary Tyler Moore, pionnière de la télévision américaine

C'était une légende de la télévision américaine. Décédée mercredi 25 janvier aux Etats-Unis, Mary Tyler Moore a révolutionné l'image de la femme et sa vision sur le petit écran. Le sitcom qui portait son nom a duré 7 saisons pendant les années 70 et a été nommé par le magazine Time comme l'une des 17 émissions qui ont "changé la télévision". Le "Mary Tyler Moore Show" était radical à son époque, mettant en scène une femme célibataire vivant seule, poursuivant son rêve d'être une grande journaliste de télévision. Il s'est aussi traduit par une série d'émissions dérivées de plusieurs de ses personnages légèrement névrosés et bizarres.

Au cinéma, la comédienne a donné la réplique à Elvis Presley dans "Change of Habit" et à Julie Andrews dans "Millie". Elle a été finaliste aux Oscars pour "Des gens comme les autres", drame familial de Robert Redford, et a gagné plusieurs Emmy awards ainsi qu'un Tony pour sa performance à Broadway dans "Whose Life Is It Anyway". En coulisses, la comédienne était confrontée à de nombreuses difficultés : outre le diabète, elle souffrait d'une addiction à l'alcool.