VIDÉO - Des milliers de personnes rendent hommage à George Michael au Club Tropicana Beach Club de Londres

De jeunes hommes musclés, les abdos saillants portant des mini-shorts et des masques à l'effigie du chanteur George Michael, d'autres déguisés en policier... C'est ainsi que des milliers de Britanniques ont rendu hommage à l'artiste décédé le 25 décembre dernier, au Tropicana Beach Club de Londres, rebaptisé pour l'occasion, "Club Tropicana" du nom du tube du groupe Wham!





Deux milles personnes étaient attendues à la soirée, pour chanter et danser sur les tubes de l'interprète de "Careless Whisper" L'intérêt des fêtards était tel que les organisateurs de la soirée ont dû la programmer un vendredi soir, afin que chacun puisse y participer. Une soirée pour la bonne cause, puisque l'entrée gratuite en général était là, à 10£ et tous les bénéfices de celle-ci vont être reversés aux associations soutenues par le chanteur.