VIDEO - Enfermé une semaine dans un rocher, Abraham Poincheval en sort "un peu sonné"

Ce mercredi 1er mars, il en ressorti "un peu sonné" de son propre aveu, avec l'aide de plusieurs assistants et en présence des journalistes et visiteurs venus prendre de ses nouvelles. Durant une semaine, Poincheval était filmé par une caméra infrarouge dont les images diffusées sur un moniteur permettaient au public de suivre en direct la performance. De petites niches sur les côtés servaient à stocker l'eau, la nourriture… et les toilettes.





"J'avais la sensation d'être un être fluide, une particule au milieu de ce monde minéral", a-t-il expliqué, évoquant des "moments de vertige très forts où le monde bascule", "un très grand moment de perte de soi". Il va avoir un peu de temps pour se remettre avant son prochain défi artistique. A partir du 29 mars, il va couver une dizaines d'oeufs de poule pendant 26 jours. On lui souhaite bon courage.