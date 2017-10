VIDÉO - Eminem s'en prend à Donald Trump : "Un kamikaze qui va sûrement provoquer un holocauste nucléaire"

Il le traite de tous les noms. Il lui jette tous les maux de l'Amérique au visage. Dans une vidéo de plus de 4 minutes diffusée mardi soir lors de la cérémonie des Hip Hop Awards de BET (Black Entertainment Television), récompensant les artistes de hip-hop, Eminem s'attaque à Donald Trump dans un freestyle a cappella, tourné dans un parking de Detroit, sa ville natale. Dans ce morceau intitulé "The Storm" ("La Tempête", dans la langue de Shakespeare), le "Slim Shady" - son surnom, ndlr - se lâche dans la droite lignée de son dernier titre "Campaign Speech", sorti il y a quasiment un an au moment des élections présidentielles aux États-Unis.