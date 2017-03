L'artiste Poincheval couve des œufs en ce moment même au Palais de Tokyo à Paris (et vous pouvez le regarder en direct)

Poincheval avait déjà fait les gros titres fin février avec sa performance "Pierre" : il avait alors vécu en parfaite autarcie pendant une semaine dans une grosse pierre aménagée à l'intérieur selon la silhouette. Et s'il décrivait cette expérience comme merveilleuse et "pas du tout oppressante", l'artiste reconnaît être plus inquiet pour "OEuf": il s'y sent plus exposé que dans ses oeuvres précédentes.



"Avant j'habitais, je faisais corps, j'étais à intérieur des choses. Là c'est une véritable transformation, je suis à l'extérieur, je suis celui qui entoure". De là découle une autre angoisse : "Il y a un contact beaucoup plus direct avec le public, d'habitude je suis seul avec l'objet. C'est une première", a-t-il déclaré à l'AFP.



Dès le début de sa performance mercredi midi, Poincheval semblait en effet assez mal à l'aise face au public qui l'entourait, ont constaté des journalistes de l'AFP. Avant "Pierre", Poincheval avait passé une semaine sur une plate-forme à 20 mètres au-dessus du sol devant la Gare de Lyon, traversé les Alpes-de-Haute-Provence en poussant un cylindre qui était à la fois un abri et un appareil photo, et vécu à bord d'une bouteille géante (6 mètres de long) en remontant le Rhône.