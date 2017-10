VIDÉO - On a testé la Fiac avec 1000 euros de budget

Qui a dit que l'art contemporain était réservé à une élite ? Avec plus de 70.000 visiteurs en 2016, la Fiac draine chaque année un public plus nombreux et surtout plus varié. D’après une étude OpinionWay publiée en septembre, près d’un Français sur deux a déjà visité un lieu ou fréquenté un événement relatif à l’art contemporain. Surtout, près d’un sur quatre se dit prêt à en acheter, 16% étant déjà passé à l’acte. Oui mais à quel prix ?





Histoire de tâter le terrain, LCI s’est rendu à la 44e édition de la Fiac, au Grand Palais, avec l’objectif de dépenser 1000 euros, et pas un centime de plus. Sachant que 10% des ventes seulement dépassent chaque année les 25.000 euros, la mission n'est sans doute pas impossible...





Nous ne sommes toutefois pas repartis avec "Flame of Desire", l’immense sculpture du Japonais Takashi Murakami qui accueille les visiteurs. Estimée à plusieurs millions d’euros, elle n’avait toujours pas trouvé preneur au moment où nous écrivions ces lignes. Nous n’avons pas non plus craqué pour la table de ping-pong de l’artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija, estimée à 60.000 euros. Ça fait cher la partie…