VIDÉO - "J'ai fait les mauvais choix" : après la cavale et la prison, retour au rap pour Lacrim

Durant son incarcération, Lacrim s’est mis à regarder des émissions politiques. "Je me suis vraiment intéressé au profil de chacun des candidats, explique-t-il. J’ai pas trop de préférences, bien sûr il y a des programmes qui me conviennent mieux que d’autres mais au final je me dis, après l’affaire Fillon, ‘est-ce qu’ils ne sont pas tous comme ça en vérité’?" Et de s'interrroger : "Pourquoi ces affaires sortent maintenant ? Peut-être parce que quelqu’un ne veut pas le voir gagner, mais les autres aussi doivent avoir des choses à cacher".