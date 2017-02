VIDÉO - Janet Jackson, Beyoncé, Coldplay : avant celui de Lady Gaga, revivez 3 shows qui ont enflammé la mi-temps du Super Bowl

Deux semaines après avoir interprété l’hymne américain en playback lors de l’intronisation de Barack Obama comme président des Etats-Unis, Beyoncé était particulièrement attendue sur la scène installée au Superdome de la Nouvelle-Orélans, qui accueille cette année là le Super Bowl. A-t-elle la carrure, la stature et la voix pour assurer l’événement le plus regardé à la télévision par les Américains ? La réponse est oui !





À l’exception de quelques refrains enregistrés pour qu’elle puisse exécuter ses chorégraphies, la compagne de Jay Z chante bel et bien en live. Et sa prestation fait l’unanimité. Pour l’occasion, Beyoncé réserve ses meilleurs tubes, ses plus belles tenues mais surtout… le grand retour des Destiny’s Child. Rejointe par Kelly Rowland et Michelle Williams à la fin du concert, Queen Bee interprète les succès qui ont fait la renommée du groupe dans les années 2000. L’effet de surprise est réussi et Beyoncé regagne le cœur des Américains.