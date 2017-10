VIDÉO - Il va faire grimper les enchères : l'histoire rocambolesque du dernier tableau de Léonard de Vinci

De manière générale, la grande majorité des tableaux antérieurs au 19e siècle sont aujourd'hui dans le domaine public et il très rare d'en voir proposés lors d'enchères. "Pour les spécialistes d'enchères, c'est le Saint Graal", a déclaré, lors de la présentation du tableau à la presse, Loïc Gouzer, co-président des départements d'art post-seconde guerre mondiale et contemporain pour la zone Amériques de Christie's. "On ne peut pas faire mieux."





Un tiers a offert une garantie sur le tableau, ce qui signifie qu'il sera vendu, quoi qu'il arrive lors de la vente du 15 novembre, aux alentours de 100 millions de dollars, a expliqué à l'AFP François de Poortere, responsable des tableaux anciens au sein de Christie's New York. Le record lors d'une vente aux enchères a été établi en mai 2015 par "Les Femmes d'Alger (version 0)" de Pablo Picasso, adjugé pour 179,3 millions de dollars, mais des tableaux ont atteint des prix supérieurs à l'occasion de ventes privées, selon plusieurs médias. "Interchange", de Willem de Kooning, et "Nafea Faa Ipoipo" de Paul Gauguin auraient ainsi été chacun acquis pour 300 millions de dollars.





Avant la vente, le tableau va voyager à Hong Kong, San Francisco et Londres, où il sera, à chaque fois exposé, avant de l'être à New York durant les jours précédents l'enchère.