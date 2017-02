VIDÉO - La Suisse invite Donald Trump à sa façon, et c'est très drôle

C'est donc sur le même modèle qu'est construite la vidéo suisse, mais avec une voix off qui imite Donald Trump avec bien plus de réussite. Cette dernière, incarnée par Shaun Streeter, lui propose de venir découvrir "le pays le plus sexy de l'Europe, avec ses grosses montagnes. Pas comme les Pays-Bas qui sont un pays vraiment trop plat", ses "femmes toutes plus belles les unes que les autres [...] qui n'ont pas voté avant 1971, ou même 1990 dans certaines régions", et ses points commun avec le Ku Klux Klan : "On aime aussi monter des chevaux et brûler des trucs" et, surtout, "il n'y a pas de Mexicains".





De nombreux autres pays sont montés dans le train Donald Trump. Le site Everysecondcounts rassemble des vidéos du même type, qui invitent Donald Trump à faire de leur pays le second derrière les Etats-Unis. Ainsi, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal ou encore la Lituanie dévoilent les meilleurs côtés de leur pays pour le convaincre d'en faire un allié de poids.