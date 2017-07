VIDÉO - Les Magic System expliquent pourquoi ils ont chanté au Louvre pour la victoire de Macron

"Nous avions célébré cette victoire parce que le souhaitions et nous le voulions (...) C'était aussi un engagement du groupe pour dire non à l'extrémisme (...) et bravo à la France. Car c'est la somme de toutes les minorités qui fait la France de toutes les couleurs dont nous sommes fiers". Presque deux mois après l'élection d'Emmanuel Macron, Salif Traoré, dit A'Salfo, le leader du groupe ivoirien Magic System, présent sur le parvis du musée du Louvre le soir de la victoire, a donné des explications sur les raisons de leur présence.