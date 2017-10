VIDÉO - Obsèques de Jean Rochefort : Jean-Paul Belmondo et Guy Bedos présents pour un dernier hommage

Ce vendredi, les obsèques de l'acteur Jean Rochefort, décédé lundi à l'âge de 87 ans, ont rassemblé plusieurs centaines de personnes, anonymes et célébrités, en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Etaient notamment présents Guy Bedos, Jean-Paul et Paul Belmondo, mais aussi Edouard Baer. Ce dernier a d'ailleurs raconté quelques anecdotes sur le défunt, selon les souhaits de ce dernier, après qu'une des filles de Jean Rochefort, Clémence, n'a pris la parole à 14h30, au début de la cérémonie ouverte au public, rapporte l'AFP.





Présent, Guy Bedos formait avec Claude Brasseur, Victor Lanoux, décédé en mai dernier, et Rochefort le quatuor mythique sur grand écran dans "Un éléphant ça trompe énormément" et "Nous irons tous au paradis". Quant à Jean-Paul Belmondo, il était un des camarades de Rochefort dans la "bande du Conservatoire", au début des années 50, avec Jean-Pierre Marielle et Bruno Cremer, décédé en 2010.