VIDÉO - On a visité "Domestikator", l’œuvre controversée qui a trouvé refuge à Beaubourg

Courtois, ce Néerlandais de 54 ans ne digère pas totalement la décision du Louvre. "Aujourd’hui les musées deviennent de grosses compagnies, avec beaucoup de gens et d’argent impliqués, déplore-t-il. Leurs directeurs veulent la jouer 'safe'. Ils consultent leur directeur marketing, leurs avocats. Alors qu’ils devraient choisir les œuvres sur la base ce qui est bon, et de ce qui a du sens. Et l’expliquer au public plutôt que de dire que c’est impossible de les exposer à cause de la nudité, de la politique etc. Je pense vraiment qu’il faut s’engager pour la liberté de l’art."





"Domestikator" est exposé devant Beaubourg jusqu'au 22 octobre. D'autres oeuvres de Joep van Lieshout sont exposées à la Carpenters Workshop Gallery, 54 rue de la Verrerie, Paris 4.