VIDÉO - Abraham Poincheval, l’artiste qui vit dans un rocher et couve des œufs

Pour ce voyage sur place, Abraham Poincheval n’emporte que le strict minimum : une lampe frontale, de l’eau, de la nourriture en brique, un peu de lecture, un téléphone de secours, mais pas de montre. Un conduit d’aération assure la bonne oxygénation de l’espace et une boîte hermétique lui sert de toilettes. "La position assise va être un peu difficile à gérer. On n’a pas de vue sur soi, il faut imaginer son propre corps à l’intérieur de cette pierre", raconte-t-il. Et s’il devra se livrer à quelques exercices physiques afin d’assurer la bonne circulation de son sang, le performeur pense surtout passer son temps à méditer.





Paradoxalement, Abraham Poincheval n’aura aucune intimité dans son cocon, où il sera filmé 24 heures sur 24. Le public pourra regarder ses faits et gestes, certes limités, via un écran situé à côté du roc. Les visiteurs pourront également lui parler mais l’artiste n’est pas vraiment certain de tout entendre.