VIDÉO - Pour les 20 ans d'Harry Potter, l'école de sorcellerie Poudlard s'illumine à Hollywood

Lundi, le sorcier le plus connu de la planète fêtera ses 20 ans. Depuis la sortie du premier roman, "Harry Potter à l'école des sorciers", le 27 juin 1997, la saga a connu une immense popularité, tout en étant un succès commercial. Pour l'occasion, un spectacle lumineux a commencé depuis vendredi au parc d'attractions des studios Universal d'Hollywood, à Los Angeles. Intitulée "La nuit illuminée au chateau de Poudlard", la performance se prolongera tout l'été. Pour ceux qui connaîtraient pas, Poudlard, c'est l'école de sorcellerie du jeune magicien à la cicatrice en forme d'éclair.





Plus de 450 millions d'exemplaires des sept livres originaux de Harry Potter ont été vendus dans le monde entier et traduits dans 79 langues. J. K. Rowling figure désormais parmi les auteurs britanniques les plus lus de la planète avec William Shakespeare et Agatha Christie.