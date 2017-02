VIDÉO - Top Chef 2017 : sous la pression, Franck insulte ses concurrents et se fait recadrer

PUNITION - Alors qu'il devait réaliser un plat en trompe-l’œil, le candidat Franck Pelux a perdu pied et s'est emporté face à ses concurrents. Recadré par Philippe Etchebest, il a aussi subi les foudres de Twitter.

La saison 2017 de "Top Chef" promet déjà son lot de rebondissements. Alors que Carl a été éliminé, l'épreuve de ce second épisode diffusé mercredi 1er février consistait à réaliser un plat en trompe-l'oeil pour séduire Yann Brys, chef pâtissier et Meilleur Ouvrier de France. Une épreuve qui a mis à rude épreuve les nerfs de Franck Pelux, membre de la brigade de Philippe Etchebest et chef exécutif du "Temple", un établissement très réputé à Pékin.

Le ton est monté et Franck a dépassé les limites en insultant à plusieures reprises les deux candidats. "Ferme cette p***** de cellule [...] Arrête d'ouvrir cette p***** de cellule, tu me fatigues. [...] P***** vous êtes des enc****". Un langage très fleuri et un comportement que n'a pas manqué d'observer le chef Philippe Etchebest qui a décidé de lui remonter les bretelles :

Le candidat de 28 ans a tenté de produire une tomate farcie garnie de riz blanc, toute la complexité du plat résidant dans sa structure. Les ingrédients maintenus dans une sphère devaient être placés suffisamment de temps dans une cellule de refroidissement pour que le plat tienne. Problème, ses concurrents Guillaume et Julien n'ont cessé de l'ouvrir durant leur préparation.