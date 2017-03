VIDÉO - "It was all a dream" : au perchoir, un membre du congrès américain lit les paroles de Notorious BIG

Jeudi 9 mars 1997. Un jour particulier pour les fans du rappeur new-yorkais Biggie Smalls, de son vrai nom Christopher Wallace, tué dans une fusillade à Los Angeles et dont les circonstances demeurent toujours floues. Vingt ans plus tard, les hommages continuent et un élu au Congrès américain, Hakeem Jeffries, a tenu à honorer le chanteur à sa manière. À la tribune, l'homme a repris les paroles d'un des titres les plus connus de l'artiste, Juicy.





"Tous ces mots, sont ceux du grand Notorious B.I.G. Aujourd'hui, cela fait vingt ans qu'il a disparu, mais ses paroles continueront de vivre pour toujours. J'ai le privilège de représenter le district où Biggie Smalls a grandi. On sait qu'il vient du "négatif au positif" et qu'il est devenu la grande star planétaire de hip-hop que l'on connaît. Biggie Smalls est parti, mais il ne sera jamais oublié. Rest in Peace Notorious BIG", a conclu le représentant démocrate de l'État de New York, là où est né et a grandi le rappeur.