VIDÉO - Un tableau de Norman Rockwell retrouvé 41 ans après sa disparition

Peinte en 1919 par l'artiste américain Norman Rockwell (1894-1978), l’œuvre avait été acquise par le père de John Grant après qu’il l’eut endommagé chez un ami. Pour 50 dollars, il était devenu détenteur de cette toile percée, un signe distinctif qui a conforté les enquêteurs lors de leur découverte.





La toile, aujourd’hui estimée à 1 million de dollars, ne devrait pourtant pas rejoindre les cimaises de l’habitation de John Grant. "Je la voudrais, oui et non" a-t-il reconnu lors de la cérémonie de restitution à Philadelphie. "Mais voilà, j'ai 5 frères et sœurs qui la voudraient bien, eux aussi." Le garçon endormi devrait donc rejoindre une institution où tous pourront la contempler à loisir.