VIDÉO - Viktor Vincent, le mentaliste qui tisse des "liens invisibles" avec son public

"Je n'ai aucun pouvoir surnaturel. Tout ce que je fais, je l'ai appris", explique Viktor Vincent au micro de LCI. Et le mentaliste de revenir sur ses débuts dans le métier, une série de hasards et de recontres inattendues qui l'ont menés vers ce milieu. "Les choses arrivent et ce ne sont pas nécessairement des coïncidences", poursuit-il. Viktor Vincent nous fait vivre une expérience commune, dans une ambiance détendue et conviviale et ses compétences, aussi rationnelles soient-elles, nous font basculer dans un autre monde qu'on ne cherche même plus à s'expliquer.





Le message sous-jacent : "Tout le monde est important", tout le monde a un impact sur ce monde. Et si l'on ne se sent pas nécessairement plus important en sortant de la salle, on reste en tout cas subjugué.