VIDÉOS - 40 ans de Beaubourg : ces 5 expos qui ont marqué les esprits du centre Georges-Pompidou

Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, imaginé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, a été inauguré le 31 janvier 1977, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, présent pour l'occasion aux côtés de Raymond Barre, Premier ministre de l'époque et Claude Pompidou, veuve de Georges Pompidou. Ce mardi, le centre fête ses 40 ans d'existence, après une longue histoire rythmée par de grandes expositions et des polémiques.





"Notre-Dame des Tuyaux" : voilà le surnom rapidement donné au lieu par les Parisiens. Trop futuriste, trop différent des autres bâtiments d'art, le Centre Pompidou n'a jamais fait l'unanimité. La rupture et l'ambition voulues par ses concepteurs étaient trop extrêmes pour les riverains et les critiques d'art. "C'est atroce. On dirait une usine, un paquebot, une raffinerie. Une espèce d'écorché monstrueux et multicolore, avec ses tripes à l'air" avait balancé Jean D'Ormesson en 1977, lors de son inauguration.





Malgré ces critiques, le centre est devenu petit à petit un lieu incontournable. De nombreuses expositions marquantes ont habité le lieu. LCI vous en propose cinq.