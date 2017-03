VIDÉOS - Christine Angot : avant François Fillon, découvrez ses (autres) clashes à la télévision

2014. Natacha Polony décrypte le roman La Petite Foule de Christine Angot sur le plateau de On n'est pas couché. Et sa lecture du roman énerve passablement l'écrivaine. "Continuez de parler de la disparition du Boeing, ça vous va beaucoup mieux, je vous assure !", lance une Christine Angot passablement énervée. "C'est épuisant : vous êtes là, comme ça, et vous êtes sûre de vous... C'est super dur, c'est super pénible! (...) Vous ne comprenez pas ce passage, admettez-le. Ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre...", ajoute-t-elle.