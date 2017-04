Vu de Twitter : les internautes volent au secours de Léa Salamé après les propos de François Fillon sur sa grossesse

Quelques minutes plus tard, c’est au tour de François Fillon de donner du fil à retordre à celle qui avait décroché le prix de la meilleure intervieweuse politique. Le candidat Les Républicains n’a visiblement pas apprécié que la jeune femme ravive le feu de la polémique "Sécurité sociale", qui avait embrasé l’opinion quelques mois plus tôt. "François Fillon veut-il privatiser la Sécurité sociale ? C’était dans votre programme comme candidat à la primaire de la droite, vous vouliez recentrer l’assurance maladie sur les affections graves et les mutuelles sur le reste. Une fois élu à l’issue de la primaire, vous semblez avoir changé d’avis. Alors que veut faire François Fillon ?", l’a-t-elle interrogé ?





Visiblement irrité, l’homme politique lui répond du tac au tac: "Je comprends que vous me posiez cette question puisque vous avez été absente quelques temps et je me permets de vous en féliciter, mais j’ai déjà répondu 20 fois, y compris sur ce plateau, à la question." Une remarque jugée sexiste, qui n’a pas manqué de faire bondir la toile.