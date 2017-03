Zoom sur la vie de Jean-Christophe Averty, icône du petit écran

Pour secouer une télévision encore balbutiante, il n'hésitait pas à passer des bébés en plastique à la moulinette. Jean-Christophe Averty est mort ce samedi à l'âge de 88 ans. On doit à l’auteur-réalisateur l'invention de 500 émissions et des idées qui ont révolutionné le petit écran pendant plus de 40 ans.