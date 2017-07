EN DIRECT - Tour de France : La Planche des Belles-Filles, l'occasion idéale pour Froome de s'adjuger le maillot jaune ?

C'est l'un des étapes les plus réputées de ce Tour de France. Comme en 2012 et 2014, la "Grande Boucle" passe ce mercredi par la célèbre Planche des Belles-Filles réputée dans le monde entier et dont la montée finale, sur 5,9 km à 8,5%, risque d'être des plus spectaculaires.





Après le sprint houleux de mardi lors de la quatrième étape reliant Mondorf-les-Bains à Vittel, qui a vu Peter Sagan quitter le Tour, exclu après avoir bousculé volontairement Mark Cavendish, la 5e étape sera longue de 160,5 kilomètres et pourrait permettre à un autre Français, après Arnaud Démare ce mardi, de se démarquer. Thibaut Pinot, très discret jusque-là, pourrait bien sortir une échappée de sa poche, connaissant parfaitement l'ascension vosgienne.





Le quatrième du dernier Giro habite en effet dans la région. En 2014, Pinot avait terminé à la deuxième place lors du passage du Tour par la Planche des Belles Filles, derrière l'Italien Vincenzo Nibali. Cette étape pourrait également être l'occasion pour Christopher Froome de prendre possession du maillot jaune, se situant à la deuxième place du classement général, 12 secondes derrière Geraint Thomas.