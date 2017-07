REVIVEZ L'ÉTAPE - Tour de France 2017 - 5e étape : Fabio Aru monumental, Chris Froome (déjà) en jaune

La Planche des Belles Filles a tenu toutes ses promesses. Pour la première fois depuis 25 ans, le peloton a dû grimper un col de première catégorie dès le 5e jour. Auteur d'une ascension impériale, Fabio Aru (Astana) a dompté la première grande explication entre les favoris.





Le champion d'Italie a placé une attaque tranchante à un peu plus de deux kilomètres de la ligne. L'Italien s'est finalement imposé en solitaire. Dan Martin, deuxième, a devancé Chris Froome (Sky) Richie Porte (BMC). Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) s'est classé en cinquième position. Nairo Quintana (Movistar) et Alberto Contador (Trek-Segafredo), trop tendres à la pédale dans la montée finale, ont lâché et perdu de précieuses secondes pour la suite du Tour.