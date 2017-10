EN DIRECT - Découvrez le parcours du Tour de France 2018

C'est bientôt la fin du suspense pour les futurs participants à la Grande Boucle. Après son départ de Dusseldorf cette année, le départ du Tour retourne en France, cette fois dans un lieu familier, à savoir la Vendée. Pour le reste, on sait que la Bretagne sera privilégiée, tout comme le Nord et, évidemment, les Pyrénées et les Alpes. Le champion français Romain Bardet sera notamment attentif à ce que le parcours ne lui réserve pas trop de contre-la-montre, son gros point faible cette année. A l'inverse, Chris Froomer, tenant du titre, aura tout intérêt à ce que les 3500 kilomètres environ autour de la France permettent à son armada des Sky de verrouiller la compétition. Encore. Pour la 5e fois.