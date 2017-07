Meilleur grimpeur du Tour de France 1984, l'ex-cycliste britannique Robert Millar est devenu Philippa York

Pascal Simon, brièvement leader du Tour de France en 1983, a couru plusieurs saisons avec Philippa York. "Nous avons souvent voyagé et fait chambre ensemble. J'étais loin d'imaginer la suite. Mais on n'avait aucune nouvelle", a-t-il déclaré vendredi à l'AFP, au départ de la 7e étape du Tour de France 2017. Pour autant, son changement de sexe n'a pas surpris les habitués du Tour. "On l'a su déjà voici quelques années, par ouï dire. Quand il courait, on ne se doutait de rien. Par la suite, on s'est complètement perdu de vue car on ne le voyait plus sur le Tour ou dans les autres courses", a déclaré Pascal Lance, autre ancien équipier de York.





Depuis sa retraite en 1995, à 37 ans, elle a collaboré avec différents médias spécialisés et analysé sur le cyclisme et les courses d'aujourd'hui. "Sur ce Tour de France, on m'a invitée à travailler avec ITV4 pour apporter aux commentateurs des contributions avisées (...) et c'est une perspective très excitante", développe Philippa York dans sa chronique. "J'espère que je vais pouvoir continuer mes articles, qu'un retour à une activité plus orientée vers le vélo sera possible et je suis ravie d'avoir accepté ce défi avec ITV4", a-t-elle conclu.