Tour de France 2017 - On boucle la deuxième étape : Kittel s'impose au sprint à Liège, petite frayeur pour Froome

COMPTE-RENDU - Lors d'une 2e étape longue de 204 km et promise aux sprinteurs, l'échappée du jour n'a, comme attendu, pas pu aller à son terme. Et c'est Marcel Kittel (Quick Step) qui s'est imposé au sprint à Liège. Le Britannique Geraint Thomas conserve le maillot jaune. Christopher Froome a chuté non loin de l'arrivée.