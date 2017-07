Tour de France - On boucle la 14e étape : Michael Matthews victorieux à Rodez, Froome reprend le maillot jaune

Après deux succès tricolores lors des 12e et 13e étapes du Tour de France, par Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) à Peyragudes et Warren Barguil (Sunweb) à Foix vendredi à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, les cadors ont repris les commandes lors de cette 14e étape du Tour de France, reliant Blagnac à Rodez. Après une longue échappée menée par le Suisse Reto Hollenstein (Katuscha), le Belge Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) et les Français Maxime Bouet (Fortuneo) et Thomas Voeckler (Direct Energie), la décision s'est faite au sprint ce samedi avec une victoire de Michael Matthews (Sunweb). Fabio Aru (Astana) perd le maillot jaune au profit du favori Christopher Froome (Sky). Le Britannique prend 18 secondes d'avance sur l'Italien. Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) complète le podium du classement général, à 23 secondes de Froome.





Alors que le Belge Thomas de Gendt a tenté tant bien que mal de faire de la résistance en retardant seul l'arrivée du peloton, ce dernier a fini par rattraper le coureur de Lotto-Soudal à 13 kms de l'arrivée. Dans les toutes dernières minutes de la course, quatre coureurs se sont détachés du peloton après une attaque de Tony Martin (Katusha) : Caruso (BMC), Arndt (Sunweb), Lammertink (Katusha Alpecin) et Perichon (Fortuneo Oscaro). Sans succès.