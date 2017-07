Tour de France – On boucle la 7e étape : la passe de trois pour Marcel Kittel à la photo-finish devant Boasson-Hagen

C’était quasiment joué d’avance. Ce vendredi, lors de la 7e étape du Tour qui reliait Troyes et Nuits-Saint-Georges et longue de 214 kilomètres, la décision s’est fait une nouvelle fois au sprint, avec l'Allemand Marcel Kittel (Quick Step) qui a devancé de très peu le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Dès le départ de l'étape, un groupe de quatre coureurs, composé de deux Français, d’un Italien et d’un Néerlandais, était parti en échappée avant d’être rattrapé à 6 kilomètres de l’arrivée.