VIDÉO - Bryan Coquard : "J'ai à cœur de revenir sur le Tour de France et de briller"

LCI : Le tracé du Tour de France 2018 est connu. Est-ce que ce parcours vous plaît ?

Bryan COQUARD : Il y en a pour tous les goûts. Il va se passer des choses, c'est sûr avec les petites étapes de montagne, l'étape des pavés avec 15 secteurs qu'on va devoir emprunter (ndlr, 21,7 kilomètres au total). Il y a aussi le vent sur le littoral breton et du Grand-Ouest, qui peut nous jouer des tours. C'est un beau parcours avec beaucoup de rebondissements à prévoir sur ce mois de juillet.

LCI : Contrairement au Tour 2017 qui faisait la part belle à la montagne, ce tracé est plus varié, plus ouvert. Selon vous, à qui s'adresse-t-il particulièrement ?

Bryan COQUARD : Je n'étais pas sur le Tour de France l'été dernier, je n'ai pas pu le voir de mes propres yeux. Donc je n'ai pas vraiment d'éléments pour comparer les deux. Mais a priori c'est un parcours qui me paraît équilibré. Chaque type de coureurs pourra s'exprimer et avoir sa carte personnelle à jouer.

LCI : Y-a-t-il quelque chose en particulier que vous redoutez ?

Bryan COQUARD : Pour être franc avec vous, les petites étapes montagneuses font peur. Pour les sprinteurs, en tout cas. Et je pense que ça peut faire peur à tout le monde aussi, même si on n'a pas les mêmes objectifs entre les grimpeurs et les sprinteurs sur ces étapes-là. Ce qui est certain, c'est que ce sera mouvementé.