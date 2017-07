VIDÉO - Tour de France 2017 : les cadences des coureurs sont-elles "humaines" ?

Est-ce le poids du passé qui pèse encore dans la mémoire collective ? Sans doute, mais le présent n’y est pas non plus complètement étranger. À titre d’exemple, la vitesse moyenne du dernier vainqueur, Christopher Froome, sur la longueur des 21 étapes du Tour de France 2016, s’élève à 39,571 km/h. C’est beaucoup moins que Lance Armstrong (41,654 km/h) en 2005, mais à peine moins que Marco Pantani (39,983 km/h) en 1998. L’Italien qui a été contrôlé positif à l’EPO lors de tests rétroactifs effectués en 2004… Dans cet ordre d’idée, le même Froome, en 2015, a grimpé la longue (20 km) et difficile (7,5 % d’inclinaison moyenne) montée du Mont Ventoux en un temps exceptionnel de 57 minutes et 30 secondes, pour une vitesse moyenne ahurissante de 20,869 km/h. Pour le coup, c’est plus rapide que Pantani (57 minutes et 34 secondes), ancien recordman sur cette montée.