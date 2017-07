VIDÉO - Tour de France : revivez la chute du peloton qui a impliqué Froome et Bardet lors de la 2e étape

PLUS DE PEUR QUE DE MAL - Alors qu'il pleuvait, une chute massive a impliqué une partie du peloton dimanche lors de la 2e étape du Tour de France entre Düsseldorf et Liège. Deux des favoris, Christopher Froome et Romain Bardet, ont été impliqués.